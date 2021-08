L’estate, tempo di rimpatriate scolastiche: una classe del “Luigi Nostro” di Villa San Giovanni si ritrova dopo 20 anni

14 Agosto 2021 15:58

Un’altra classe, questa volta di Villa San Giovanni, si ritrova a distanza di 20 anni: le foto e i sorrisi spensierati dei vecchi compagni

Un’altra classe si ritrova dopo anni, esattamente 20. In questi giorni, tramite le nostre pagine, stiamo raccontando tante storie di rimpatriate di vecchie classi, che inviano alla nostra redazione le proprie testimonianze ed emozioni. Perché l’estate è anche la stagione dei ritrovi e delle rimpatriate.

L’ultima in ordine di tempo è la classe III A del Liceo classico “Luigi Nostro” di Villa San Giovanni, che non si è fermata neanche davanti alla pandemia e ha celebrato il ventennale dal diploma in una splendida serata passata nell’allegria dei brindisi, nel ricordo dei memorabili trascorsi scolastici e nel racconto delle proprie esperienze di vita. Pur non essendo al completo, la voglia di ritrovarsi ha permesso di tornare indietro nel tempo e ha consegnato la consapevolezza che le amicizie sincere e leali non vengono scalfite neanche dal trascorrere inesorabile degli anni. Ci si saluta con la promessa di ritrovarsi e condividere ancora i percorsi intrapresi da ciascuno con quella spensieratezza propria dell’età adolescenziale che ci ha visti compagni tra i banchi della mitica III A!