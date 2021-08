“Idee per nuovi sistemi di trasporto nell’Area dello Stretto”: dall’hovercraft ai traghetti del Mar Baltico, ecco le soluzioni del Circolo Culturale “L’Agorà”

7 Agosto 2021 11:55

La prossima conversazione organizzata dal sodalizio culturale reggino sarà disponibile sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 10 agosto

“Il Ponte potrebbe essere una risorsa per il Sud, oppure ci sono altre alternative a riguardo i sistemi di trasporto?”. E’ questa la domanda che si pone il Circolo Culturale “L’Agorà”. Ed è proprio sul tema “Idee per nuovi sistemi di trasporto nell’Area dello Stretto” che è stato organizzata una conferenza, alla quale parteciperà in qualità di relatore Nino Liotta (Innovatore dell’Area dello Stretto ed animatore del progetto politico “Elemento Meridione”). La prossima conversazione organizzata dal sodalizio culturale reggino, nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020, sarà disponibile sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 10 agosto.

“In Italia il più grande e conosciuto punto di traghettamento è lo Stretto di Messina dove operano dei traghetti per mezzi gommati (società Caronte & Tourist) e ferry-boats delle Ferrovie dello Stato che provvedono al traghettamento dei convogli ferroviari fra la Sicilia e il continente – si legge nella nota – . Il traghettamento nello stretto di Messina è un servizio di trasporto di persone, veicoli e merci effettuato con apposite navi tra le due sponde, siciliana e calabrese, dello stretto braccio di mare che separa la Sicilia dal continente europeo. Da tempo, a fasi alternate, si parla anche della costruzione del famoso ponte e della sua storia infinita, con i favorevoli, i contrari, la fattibilità dello stesso, la sua continua e manutenzione, l’alta zona sismica dell’Area dello Stretto, e le infrastrutture mancanti tra le due sponde. Oltre questi aspetti, ci sono altri aspetti di lettura su tale tema, come ad esempio il potenziamento del traghettamento con soluzioni come quelle esistenti nel Mar Baltico con traghetti lunghi oltre 200 metri che permetterebbero di ridurre a meno di 30 minuti l’attraversamento in treno, ma anche l’uso del trasporto tramite l’uso dell’hovercraft che non richiede porti o infrastrutture. L’hovercraft, un mezzo anfibio che non è una barca, ma un aeromobile di fatto. Ha grandi capacità di carico e di manovra, ed è totalmente indifferente alle superfici; un mezzo che oggi ha dei costi di gestione e manutenzione bassissimi e che attraverserebbe lo Stretto in 10 minuti”, conclude la nota.