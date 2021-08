Acr Messina, colpo di prospettiva in attacco: arriva l’ex Sampdoria Ibourahima Balde

7 Agosto 2021 13:54

L’attaccante classe ’99 arriva a titolo definitivo

L’ACR Messina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ibourahima Balde. “L’attaccante classe ’99 arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria e si lega al club biancoscudato fino al 30/06/23”, si legge nel comunicato della società. Dalle giovanili dell’Arezzo, Balde si trasferisce alla Sampdoria dove prende parte al campionato Primavera 1 realizzando 16 reti. Nella stagione 2018/19 veste la maglia della Vis Pesaro in serie C per poi trasferirsi al Foggia.