I Subsonica salutano Reggio Calabria: quel modo di “flirtare” e l’appuntamento di oggi in Piazza Castello

20 Agosto 2021 14:23

Una sorta di poesia dedicata alla città calabrese dello Stretto, descritta come una donna, corteggiata in vista del concerto di questa sera

Questa 20 agosto, nella splendida cornice di Piazza del Castello Aragonese di Reggio Calabria, andrà in scena il concerto dei Subsonica, tra le migliori e più amate band dagli italiani. I preparativi per l’allestimento sono quasi completati e questa sera il pubblico reggino darà una speciale accoglienza al gruppo musicale. Il clima è di quelli di festa, lo conferma un post pubblicato sulla pagina Instagram dei noti artisti. Una sorta di poesia per la città calabrese dello Stretto, descritta come una donna, corteggiata in vista dell'”appuntamento” di questa sera. Di seguito il testo:

“Buongiorno Reggio Calabria, siamo i Subsonica.

Non ci conosciamo, anzi non è vero ci conosciamo solo di vista, a seguito un brevissimo live acustico radiofonico di qualche anno fa.

Oggi veniamo a suonare da te, integralmente come fosse la prima volta.

Dicono di noi che dal vivo ci sappiamo fare piuttosto bene.

Dicono di te che ti concedi raramente e non ai primi che capitano.

Questa sera quindi metteremo l’abito buono e ci presenteremo determinati a fare un’ottima impressione.

Ci concederai stasera questo baciamano in Piazza del Castello Aragonese?

Magari potremo diventare amici più intimi.

Chi lo sa?”.