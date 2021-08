Ma quale Conte, la nuova Inter di Inzaghi è super e schianta il Genoa alla prima in A. Sarri risponde presente con la Lazio. Tutti i risultati

21 Agosto 2021 22:42

Nella prima giornata di Serie A del campionato 2021-2022 l’Inter schianta nettamente il Genova, bene la Lazio di Sarri ed il Sassuolo di Dionisi, pari per l’Atalanta

L’Inter di Simone Inzaghi manda un segnale chiaro in questa prima giornata di Serie A del campionato 2021-2022. Con una prestazione maiuscola, Brozovic e compagni schiantano senza pietà il Genoa con un netto 4-0. Si, la squadra di Ballardini è veramente poca cosa (degno di nota qualche azione di Kallon) ma la sicurezza, il bel gioco e la determinazione fanno dell’Inter una squadra completa. Siamo solo alla prima giornata, ma i presupposti per fare bene ci sono tutti alla luce del fatto che arriverà anche un nuovo attaccante (Thuram o Correa).

Anche la Lazio di Sarri parte molto bene: con un perentorio 3-1 porta a casa la posta in palio con un’ottima prestazione tipica delle squadre dell’allenatore toscano. Il Sassuolo di Dionisi vince a Verona con una grande prestazione di Raspadori per 3-2: da segnalare la doppietta di Zaccagni, sotto osservazione da parte del Napoli. L’Atalanta con tanta sofferenza, riesce a vincere a Torino (1-2) con un goal di Piccoli allo scadere del recupero del secondo tempo. In goal anche Belotti e Muriel.