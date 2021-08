Acr Messina, le immagini del successo in Coppa Italia Serie C: gli highlights della sfida in casa della Juve Stabia

22 Agosto 2021 13:23

Highlights Juve Stabia-Acr Messina di Coppa Italia Serie C: le immagini del successo giallorosso a Castellammare

Inizio col botto. Alla prima ufficiale dopo il ritorno nei Prof, a distanza di qualche anno, l’Acr Messina fa il colpaccio e va a vincere a Castellammare, in casa della Juve Stabia. Successo in rimonta per i ragazzi di Sullo che, dopo essere andati in vantaggio ed essersi fatti rimontare, hanno a loro volta rimonta con il gol finale di Damian con una splendida punizione dal limite. Adesso i giallorossi vanno avanti in Coppa Italia Serie C. Di seguito gli highlights della sfida.