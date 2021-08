L’Italia fa 31! Splendido bronzo per Gregorio Paltrinieri nella 10 km di nuoto di fondo

5 Agosto 2021 09:03

L’Italia sale a quota 31 medaglie alle Olimpiadi di Tokyo: Gregorio Paltrinieri vince uno storico bronzo nella 10 km di nuoto di fondo

Abbiamo fatto 30, perchè non fare 31?! L’Italia continua ad aggiungere nuove medaglie al medagliere delle Olimpiadi di Tokyo, arrivando a quota 31, 5 in meno del miglior record di sempre eguagliato in due occasioni, Los Angeles 1932 e Roma 1960. La prima medaglia di giornata la porta in dote Gregorio Paltrinieri che si classifica terzo nella 10 km di nuoto di fondo. Una vittoria storica per l’Italia: nessun italiano, in campo maschile, era mai andato a medaglia in tale disciplina.