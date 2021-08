Gregorio Paltrinieri in Calabria, il campione europeo di nuoto ospite del VII Trofeo San Francesco da Paola

31 Agosto 2021 15:03

Dtw Race-VII Trofeo San Francesco da Paola: alla settima edizione l’A.S.D. Rari Nantes San Francesco-Paola si fregia di ospitare il campione europeo, mondiale ed olimpico Gregorio Paltrinieri

Ormai giunta alla settima edizione l’A.S.D. Rari Nantes San Francesco – Paola si fregia di ospitare, per il solo ed unico evento sportivo natatorio nelle acque calabresi, il campione europeo, mondiale ed olimpico, Gregorio Paltrinieri. Per la prima volta in assoluto l’atleta plurimedagliato, ha scelto il mare della Calabria, precisamente, di Paola (CS), per dar vita ad un progetto sportivo denominato “Dominate The Water”, in cui i valori dello sport si fondono con l’importante principio dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale. Sebbene le condizioni meteomarine abbiano impedito lo svolgimento, in sicurezza, della manifestazione e, quindi, a gara annullata, il campione carpigiano, con il suo team, ha comunque voluto onorare l’evento e l’organizzazione, prendendo parte all’incontro, svoltosi nella mattinata del 29 agosto, presso l’Aula Consiliare del Comune della Città di Paola, alla presenza del Sindaco, avv. Roberto Perrotta, dell’On.le Graziano Di Natale, e dell’assessore allo sport Alessio Samà. L’evento ha coinvolto gli organizzatori del Trofeo, il CT della Nazionale di nuoto di fondo Stefano Rubaudo, l’allenatore federale Fabrizio Antonelli, la campionessa italiana Martina De Memme, gli atleti ed appassionati di nuoto di tutte le età, provenienti da varie regioni, oltre i media. Una splendida iniziativa che mira ad obiettivi volti alla crescita del movimento natatorio, attraverso una vera e propria partnership con Dominate the Water che coinvolgerà i nomi più importanti del nuoto di fondo italiano ed internazionale. “L’appuntamento è al prossimo anno” così ha concluso Paltrinieri, con tante novità per gli sportivi che attendono l’occasione di rivedere e gareggiare con una stella del nuoto mondiale.