Green Pass valido 9 mesi dopo la seconda dose, Meloni: “qualcuno spieghi il perché visto che l’EMA riferisce che ‘non è nota’ la durata di protezione dei vaccini”

Giorgia Meloni solleva alcune questioni relative al Certificato Verde che domani dovrà essere esibito per partecipare ad alcune attività. La leader di Fratelli d’Italia, ormai da giorni, esprime fermamente il suo dissenso nei confronti della decisione del Governo italiano e sui social scrive: “scatta il Green Pass. Dal 6 agosto la Certificazione verde COVID-19 servirà in Italia per accedere a numerosi servizi e attività che si svolgono al chiuso. Quanto dura la certificazione per chi si vaccina? 9 mesi a partire dalla seconda dose. Ok. Ma quanto dura effettivamente la protezione del vaccino? Sul sito dell’EMA leggiamo che “non è noto”. Se neanche l’Agenzia europea per i medicinali sa dare con certezza questa informazione, è lecito sapere in base a quali dati l’Unione europea e il governo “dei migliori” abbiano stabilito la durata della certificazione per i vaccini? Così, giusto per evitare che gli italiani si sentano presi in giro”.