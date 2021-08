Green pass Francia, 237mila in piazza contro le misure

7 Agosto 2021 21:12

I detrattori del Green pass non si arrendono in Francia, malgrado la convalida delle misure da parte della Corte Costituzionale. Stando a quanto comunicato dal ministero dell’Interno di Parigi, circa 237mila persone sono scese in strada in tutto il Paese nel corso della giornata di oggi, 17mila nella sola capitale. Al quarto fine settimana di mobilitazione, la protesta cresce: il 31 luglio erano stati 204mila a scendere in piazza nel Paese per contestare le nuove misure.