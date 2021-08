Green pass e nuovo decreto anti-Covid, il Premier Draghi: “non sappiamo se basterà: tutto quanto viene fatto sulla base dei dati odierni”

6 Agosto 2021 22:34

Nuovo decreto anti-Covid, il Premier Draghi: “l’economia va bene. Perché vadano meglio vaccinatevi e rispettate le regole”

Sul green pass e sul nuovo decreto che tanto ha fatto discutere l’opinione pubblica, interviene il Premier Mario Draghi, sottolineando che “le cose per l’economia italiana vanno bene e si spera che vadano anche meglio: agli italiani voglio dire: perché le cose migliorino, vaccinatevi e rispettate le regole. Non voglio celebrare successi, però va detto che l’Italia ha inoculato più dosi per 100 abitanti, rispetto a Francia, Germania e Stati Uniti. Occorre che questo sforzo continui. E’ una situazione fluida: dobbiamo essere sicuri di avere fatto tutto per evitare che la pandemia si aggravi”.

Sul green pass, il primo ministro, afferma: “che questo basti non lo sappiamo: tutto quanto viene fatto sulla base delle evidenze dei dati di oggi. Ma – ha sottolineato – ci siamo presi l’impegno che la scuola debba ricominciare in presenza”. “A parte questo – prosegue – se riusciamo a essere sicuri di poter garantire sicurezza e fiducia per tutti gli italiani, si pensa che l’economia andrà sempre meglio, ma questo non deve farci dimenticare i problemi che restano all’interno di questa crescita molto elevata: l’occupazione, le aziende in crisi, la riforma degli ammortizzatori sociali, la questione della sicurezza sul lavoro, l’agenda del Pnrr, la delega fisco, la delega concorrenza: insomma, la lista è lunga”. “Ieri –rimarca il Premier- ho ringraziato i ministri per il lavoro che stanno facendo e per la determinazione che hanno avuto in questi sei mesi nel disegnare, implementare e attuare l’agenda del governo. Ora ci prendiamo due settimane di vacanza, tenendo ben presente che al rientro ci vorrà la stessa determinazione, se non maggiore, per affrontare quelle che sono le sfide, i problemi e le risposte che dobbiamo dare a problemi gravi e urgenti”. Sulla cancellazione del Reddito di Cittadinanza, evidenza: “è troppo presto per dire se verrà ridisegnato, riformato, come cambierà la platea dei beneficiari. Quello però che voglio dire è che il concetto alla base del reddito di cittadinanza io lo condivido in pieno”, conclude Draghi.