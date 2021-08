8 Agosto 2021 16:52

Traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione nord, tra gli svincoli di Altilia e Rogliano, a causa di un incidente autonomo avvenuto al km 278 sulla Salerno-Reggio Calabria

Sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione nord, tra gli svincoli di Altilia e Rogliano, a causa di un incidente autonomo avvenuto al km 278. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.