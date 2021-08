Gold & Gold Messina, al via la preparazione: gli under Arena e Freni completano il gruppo

31 Agosto 2021 15:11

La Gold & Gold Messina si prepara al raduno precampionato: le ultime novità

E’ tempo di raduno per la Gold & Gold Messina. Gli scolari, anche se non al completo, si ritroveranno mercoledì 1 settembre al PalaMili per dare il via alla preparazione in vista del campionato di serie C Gold. Si comincerà alle ore 18 agli ordini del coach Pippo Sidoti e dei suoi collaboratori Francesco Paladina e Lucio Gilotti. Saranno tutti i giocatori italiani a iniziare la preparazione, in attesa che arrivino gli stranieri Gotelli e Scerbinskis attesi all’aeroporto di Fontanarossa il 4 sera. Dopo le rituali visite mediche, anche Adam e Raivis saranno a disposizione dello staff tecnico peloritano che imposterà il lavoro in vista del campionato il cui inizio è previsto ufficialmente nel secondo week-end di ottobre. Se il calendario provvisorio, che è già stato reso noto dall’ufficio gare della Fip Regionale, sarà confermato, Scimone e soci riposeranno la prima giornata per poi esordire il 17 ottobre al PalaMili nel derby dello Stretto con la Vis Reggio Calabria. Com’è noto, il campionato di serie C Gold siculo-calabrese è stato diviso in due gironi: bianco e azzurro. La Gold & Gold Messina è stata inserita nel girone bianco, insieme alle altre tre formazioni cittadine, Fortitudo, Castanea e Nuova Pallacanestro Messina, e alle tre squadre calabresi: Vis Reggio, Mastria Catanzaro e Dierre Reggio. Nel girone azzurro giocheranno: Green Palermo, Svincolati Milazzo, Orlandina Lab, Or.Sa. Barcellona, Gela, CUS Catania e Gravina.

Intanto i dirigenti, in sinergia con lo staff tecnico, hanno definito il roster con l’inserimento degli ultimi due giocatori. Saranno l’ala grande Gabriele Arena e la guardia Simone Freni, gli altri under che si alleneranno con la prima squadra e cercheranno di aumentare il minutaggio rispetto allo scorso campionato. Arena e Freni sono cresciuti entrambi nel vivaio della Basket School Messina, diretto da Patrizia Samiani, e nella scorsa stagione hanno disputato il campionato di Promozione con la canotta degli Scolari, mettendosi in evidenza. L’inserimento nel gruppo della prima squadra, permetterà a Gabriele e Simone, entrambi classe 2005, di maturare ulteriormente, farsi trovare pronti per i campionati di pertinenza ed aiutare la squadra durante gli allenamenti.