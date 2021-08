Acr Messina, eccoli gli ultimi colpi finali: bentornato Manuel Milinkovic, anche Iulius Marginean e Ante Vukusic approdano in riva allo Stretto

31 Agosto 2021 20:38

Calciomercato, si chiude anche per l’Acr Messina: il riepiligo definitivo delle mosse della società biancoscudata

Tre colpi ufficiali in queste ultime ore di calciomercato per l’Acr Messina. Il ds Christian Argurio ha chiuso per i calciatori David Manuel Milinkovic, Iulius Marginean e Ante Vukusic. Grande attenzione soprattutto per il centrocampista classe ‘94, che si lega al club biancoscudato fino al 30 giugno 23: il franco-serbo è stato già protagonista con la maglia biancoscudata nella stagione 2016/17 caratterizzata da sette reti e undici assist, si tratta di un ritorno molto gradito dai tifosi siciliani.

Sempre a centrocampo, Marginean è un 2001 che arriva dall’U.S. Sassuolo e si lega al club biancoscudato fino al 30 giugno 22: punto di riferimento della squadra “Primavera” neroverde, nell’ultima stagione, Marginean ha realizzato dodici reti. Sempre sul gong l’Acr Messina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ante Vukusic, attaccante classe ’91 (contratto fino al giugno 2023), dal buon curriculum. Dalla stagione 2008/2009 alla 2012, Vukusic veste la maglia dell’Hajduk Spalato nella serie A croata collezionando 84 presenze. Per due stagioni si lega al Pescara in serie A dove colleziona 19 presenze. Stabilmente nel giro della Nazionale giovanile croata e una presenza nella Nazionale maggiore, a gennaio 2014 passa al Losanna. Dopo aver vestito le maglie di Greuther Furth e Tosno, nella stagione 2019/20, indossa la maglia dell’Olimpia nella serie A Slovena, dove vince il titolo di capocannoniere realizzando 26 reti in 35 gare.

Di seguito il riepilogo dei movimenti di mercato della sessione estiva. Sono stati effettuati 24 movimenti in entrata

Portieri: Fusco (2023), Lewandowsky (2023);

Difensori: Carillo (2023), Celic (2023), Fantoni (2022), Goncalves (2023), Mikulic (2023), Morelli (2023), Rondinella (2023), Sarzi Puttini (2022);

Centrocampisti: Damian (2023), Fofana (2023), Konate (2023), Matese (2023), Simonetti (2023), Milinkovic (2023), Marginean (2023);

Attaccanti: Adorante (2022), Balde (2023), Busatto (2022), Catania (2023), Distefano (2024), Russo (2022), Vukusic (2023).