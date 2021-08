Gli incendi in Calabria e il record di caldo in Sicilia fanno il giro del mondo: il dramma del Sud Italia raccontato dai giornali esteri

12 Agosto 2021 16:45

La Sicilia è finita su tutti i maggiori quotidiani internazionali con il nuovo record europeo di +48,8°C registrato a Floridia: contemporaneamente però, anche la vicina Calabria è stata menzionata per il drammatico epilogo degli incendi

Quella di ieri è stata una giornata storica per la meteorologia italiana ed europea. Durante la feroce ondata di caldo africano che ha messo in ginocchio il Sud Italia, Floridia, Comune situato in provincia di Siracusa, ha raggiunto l’incredibile temperatura di +48,8°C, che rappresenta non solo il nuovo record per l’Italia, ma anche per tutta l’Europa: mai infatti era stata registrata una temperatura così alta nella storia del continente. La notizia ha presto fatto il giro del mondo: dagli Usa, passando per Australia, Malta, India e Regno Unito, tutti i giornali del mondo ne hanno parlato come di un fatto che ha riscritto la storia dal punto di vista meteorologico. “Cavolo! L’Europa ha appena testimoniato la sua temperatura più alta nella storia registrata. +48,4°C a Siracusa, Sicilia”, ha scritto semplicemente il meteorologo scozzese Scott Duncan. La CNN invece titola: “la città di Siracusa ha raggiunto il record rovente nel pomeriggio di mercoledì 11 agosto”. Molto acceso anche il titolo della BBC, che poi parla anche della piaga degli incendi, citando i 3 decessi e i diversi feriti che si sono verificati ieri tra la Sicilia e la vicina Calabria.

“La temperatura più alta registrata di +48,8°C in Europa è stata apparentemente registrata in Sicilia”, scrive il Guardian come dedica al record italiano ed europeo. Ed il nuovo record italiano ed europeo è notizia anche sui giornali australiani: “l’Italia potrebbe aver registrato la temperature più alta di sempre in Europa con i +48,8°C della Sicilia”, titola ABC, che parla anche degli incendi che stanno devastando Sicilia e Calabria. Nell’articolo, si illustra anche la situazione dell’Aspromonte, “nominato area UNESCO di importanza geologica internazionale” e “minacciato dagli incendi”. Inoltre, vengono citate le Madonie, in Sicilia, dove le fiamme “hanno distrutto coltivazioni, animali, case ed edifici industriali”, così come in Sardegna.

“La Sicilia registra la temperatura più alta di sempre in Europa; un morto per gli incendi che infuriano al Sud Italia”, titola l’Indian Express, che riporta la notizia della morte del 76enne a Grotteria, nel reggino, e le parole del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà: “ancora un’altra vittima degli incendi. Stiamo perdendo la nostra storia, sta andando in cenere la nostra identità”.