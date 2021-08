Gli arbitri di Messina hanno finalmente una casa in cui allenarsi: disponibile l’impianto di Atletica Cappuccini

12 Agosto 2021 11:48

Soluzione trovata per gli arbitri messinesi, costretti ad allenarsi sui binari del tram: disponibile l’impianto di Atletica Cappuccini

“Gli arbitri Messinesi hanno, finalmente, una casa per i propri allenamenti. Dopo due anni di segnalazioni, appelli accorati alle istituzioni, finalmente i nostri associati potranno usufruire dell’impianto di Atletica Cappuccini, che già li aveva ospitati per tanti anni e che aveva permesso loro di preparare al meglio i campionati e di rappresentare ai massimi livelli la città di Messina. Decisivo l’incontro di stamani tra una nostra delegazione e i rappresentanti del comune di Messina”.

“Un sentito ringraziamento all’amministrazione Comunale nelle persone dell’assessore allo sport Avv. Francesco Gallo, del Dirigente Dott. De Francesco, del Dott. Orazio Andronico e altresì a tutti gli esponenti politici che in questi giorni hanno preso a cuore la vicenda e hanno manifestato tutta la loro vicinanza”. Lo afferma in una nota Antonino Catanese, della Team Digital Aia Messina. Alle continue segnalazioni era seguita anche una forte denuncia pubblica che evidenziava il grave stato in cui erano costretti ad allenarsi gli arbitri messinesi, tra cui uno di Serie A: sui binari del tram. Adesso, la soluzione, sembra essere stata trovata.