Giro d’Italia a nuoto, una gara di solidarietà: il 13 agosto la prima tappa in Calabria

12 Agosto 2021 18:24

Si correrà sabato la prima tappa calabrese dal quartiere marinaro di Catanzaro

Venerdì 13 agosto, alle ore 18, al Valentino Beach Club del quartiere marinaro di Catanzaro – località Giovino – verrà presentata la XI tappa del “Giro d’Italia a nuoto 2021, per i diritti delle persone con disabilità per un’Italia sempre più inclusiva”. “Sono molto orgoglioso – afferma Giuseppe Mazzei, promotore di “Catanzaro senza Barriere” e organizzatore della tappa catanzarese – . Credo molto in questa progettualità. Ho fatto mia la filosofia di Salvatore Cimmino, colpito all’età di 15 anni da un tumore che gli ha causato l’amputazione di una gamba, dal quale è partito questo evento speciale che gode di importanti patrocini nazionali ed internazionali. Occorre costruire ponti e strade comuni per sostenere dialoghi e non barriere. La disabilità non riguarda solo il singolo individuo ma l’intera collettività e insieme possiamo fare molto. Per questo sono felice di aver trovato grande collaborazione sul territorio, con l’adesione di tantissime associazioni”.

All’incontro di venerdì interverrà il sindaco Sergio Abramo e i rappresentati di tutte le realtà associative coinvolte: Cooperativa Sociale Zarapoti, Rotary Club Catanzaro e Tre Colli, Lions Club Catanzaro Host, Mediterraneo, Rupe Ventosa e Temesa, Fidapa, Soroptimist, Ammi, Confassociazioni Calabria, Fondazione Salvatore Crucitti Onlus, Ens Calabria, Uici, Ande, Scuola Vela Nonsolomare, Handy Superabile, Kalabrian H20 e Ragi Onlus. La tappa catanzarese del Giro d’Italia a nuoto, che sarà seguita in diretta da Radio Ciak, avrà inizio il 14 agosto alle ore 9 dal Valentino Beach Club.