Giovane muore annegato in Sicilia [DETTAGLI]

17 Agosto 2021 22:10

Giovane muore annegato al largo di Punta Secca, nel ragusano

Tragedia in Sicilia dove un giovane di 30 anni è morto annegato questo pomeriggio nelle acque antistanti il lungomare Anticaglie, a Punta Secca, frazione di Santa Croce Camerina. Il giovane sarebbe entrato in acqua da solo. Inutili i tentativi di rianimarlo, per lui non c’era più nulla da fare.

Foto di repertorio