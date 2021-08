Giorgio Galluzzo è un nuovo giocatore della Cinquefrondese

22 Agosto 2021 17:25

L’USD Cinquefrondese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Giorgio Galluzzo, portiere classe ’98. Nonostante la giovane età, Galluzzo vanta un’esperienza di tutto rispetto, avendo indossato le maglie di Cittanovese, Locri, Castrovillari e Casertana. L’estremo difensore biancoceleste ha già iniziato la preparazione agli ordini di mister Perna. Queste le sue dichiarazioni: “Sono rimasto attratto dal progetto che mi è stato presentato. La società è ambiziosa e lo sta dimostrando in tutti gli sforzi che compie quotidianamente. Quello di Promozione è un campionato che riserva tante insidie ma la Cinquefrondese ha tutte le carte in regola per fare bene. Speriamo di regalare grosse soddisfazioni ai tifosi. Una cosa è certa: il nostro impegno sarà massimo dall’inizio alla fine”.