Pallacanestro Viola, altra conferma: il Team Manager dei neroarancio è ancora Gigi Rossi, per la terza stagione di fila

17 Agosto 2021 11:07

La Pallacanestro Viola conferma Gigi Rossi come Team Manager per il terzo anno consecutivo

La Pallacanestro Viola comunica di aver confermato Gigi Rossi come Team Manager del club. Gigi, storica ala della Viola tra gli anni 70 e 80, si appresta a vivere dunque la sua terza stagione consecutiva da Team Manager della Viola, dove andrà a coadiuvare il GM Barrile nella gestione del club dello Stretto. Nativo di Pordenone, ha ben presto legato il suo nome alla Viola e a Reggio città, creando un legame indissolubile con i colori neroarancio. Negli ultimi anni ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione del gruppo e nella gestione degli atleti in neroarancio, diventando un punto di riferimento per i ragazzi, lo staff e la società.