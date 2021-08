Gerace: venerdì il convegno “Tracce di Calabria in Israele”

17 Agosto 2021 13:42

Venerdì prossimo 20 agosto alle ore 17 nel comune di Gerace si svolgerà il convegno “Tracce di Calabria in Israele”

Venerdì prossimo 20 agosto alle ore 17 nel comune di Gerace (RC) si svolgerà il convegno “Tracce di Calabria in Israele”. Parteciperanno Dror Eydar (Ambasciatore Israeliano in Italia), Eduardo Lamberti Castronovo (editore televisivo), Francesco Maria Spanò (organizzatore dell’evento), Klaus Davi (giornalista e autore della ricerca che verrà presentata), Nino Spirlì (Pres. ff. Regione Calabria), Noemi Di Segni (Presidente Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), Pasquale Faenza (storico dell’arte), Roque Pugliese (Ref. per la comunità Ebraica di Napoli – Resp. del Meridione). Interverranno anche studiosi e rappresentanti dello Stato di Israele e delle comunità Ebraiche.