Garufo saluta Reggio e la Reggina: “vissuto un anno stupendo, sarò per sempre un vostro tifoso”

Desiderio Garufo saluta Reggio Calabria dopo due anni: l’esterno ha rescisso oggi il suo contratto con la Reggina

Un anno da protagonista culminato con la promozione, poi il prestito a Catanzaro e il ritorno momentaneo in riva allo Stretto. Desiderio Garufo saluta Reggio Calabria dopo due stagioni. Per lui, risoluzione del contratto. Non rientrava più nei piani del club amaranto. L’esterno ha voluto lasciare un pensiero al popolo di Reggio e alla Reggina: “abbiamo vissuto insieme poche delusioni e tante gioie – si legge sul profilo Facebook del giocatore – l’emozione della promozione rimarrà sempre impressa nel mio cuore. È stato un grande onore per me indossare una maglia così storica e prestigiosa. Per questo ringrazio tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso ed auguro alla Reggina1914 le migliori fortune. Non è un addio ma un arrivederci in quanto io e la mia famiglia abbiamo vissuto un anno stupendo. Solo Un parola GRAZIE REGGIO VI PORTERÒ SEMPRE NEL MIO CUORE. Per sempre un vostro tifoso”.