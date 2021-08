Green Pass a scuola, niente liste dei docenti non vaccinati. Il Garante della Privacy: “presidi devono limitarsi solo a verificare possesso della certificazione”

Quanto poi all’ipotesi del sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso di un’autocertificazione per controllare i Green Pass, Stanzione afferma: “anche in questo caso, questa forma di attestazione non è attualmente prevista dalla normativa vigente. Se venisse introdotta per legge, ci si dovrebbe comunque limitare alla sola certificazione dell’assenza di condizioni che impediscono l’ingresso a scuola, senza riferimento a dati ulteriori”. Il processo di check del Green pass potrà creare diversi problemi, in quanto l’App a disposizione dei presidi non prevede nella schermata la data di scadenza, né la modalità usata per ottenerlo (vaccino, guarigione o tampone) per garantire la protezione dei dati sensibili. Di conseguenza i dirigenti, o comunque i loro delegati addetti al controllo, dovranno effettuare la pratica giornalmente. Questo comporterà una non semplice gestione degli ingressi mattutini, con un docente delegato o ATA a passare in rassegna tutti i certificati verdi ogni giorno. “Un lavoro che dura circa 5 minuti, ma fatto per centinaia di persone ci vorrà circa un’ora”, stimava il presidente dell’associazione ANDIS durante una intervista rilasciata alla nostra testata. Disagio evidenziato anche da altre associazioni e per il quale non si trova ancora una soluzione. E questo a pochi giorni dall’inizio delle lezioni. In Calabria le percentuali sulle vaccinazioni sono ancora piuttosto indietro rispetto alla media italiana: su una platea di 46.350 persone attive nelle scuole, solo in 30.772 hanno completato il ciclo vaccinale (il 66%) e in 32.472 hanno ricevuto solo la prima dose portando così la percentuale al 73,2%. Dall’assessorato all’Istruzione si conferma però che si tratta ancora di cifre incomplete e che in molti sarebbero già stati sottoposti alla vaccinazione senza però figurare negli elenchi ufficiali. Insomma, sul tema scuola il Governo ancora brancola nel buio e i dubbi dei presidi non sono stati ancora risolti.