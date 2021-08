Gambarie: domenica il convegno dal titolo “Amor di Patria e Solidarietà: valori imprescindibili”

5 Agosto 2021 18:19

Nell’ambito delle iniziative culturali promosse dalla Sezione provinciale di Reggio Calabria dell’U.N.U.C.I. – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’ Italia, presieduta da Nicola Pavone, è stato organizzato a Gambarie presso la sala convegni dell’ Hotel Miramonti per domenica 8 agosto 2021 con inizio alle ore 9:30 il convegno “Amor di Patria e Solidarietà: valori imprescindibili”. Dopo i saluti di Francesco Malara, sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, e delle altre Autorità partecipanti avranno inizio i lavori del convegno che saranno introdotti e moderati da Nicola Pavone, presidente delle Sezione reggina dell’ Unuci.. Le relazioni iniziali saranno della presidente della F.I.D.A.P.A. di Reggio Calabria Wanda Albanese De Leo su “Donne e rinascita sociale: uno sguardo al passato progettando il futuro” e del componente del Consiglio direttivo dell’ A.V.O. di Reggio Calabria Francesco Nicolò su “A.V.O.: un’ umana esperienza che ti potrà arricchire”. Successivamente sarà la volta di due Associazioni di Volontariato O.D.V., Aido ed Avis, presenti con numerosi soci sul territorio reggino, calabrese e nazionale che in questo particolare momento dell’ anno riscontrano un leggero calo di donazioni; da qui l’ invito ai donatori di sangue ad intensificare la loro opera meritoria ed ai cittadini ad incrementare la diffusione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. Tiziana Biondi, vicepresidente vicaria del gruppo comunale reggino dell’ Aido, tratterà “La Donazione degli organi: un’ importante gesto di Solidarietà ed Amore” mentre Ignazio Ferro, segretario della Sezione comunale dell’ Avis di Reggio Calabria, relazionerà su “La Solidarietà nella donazione del sangue”. La Croce Rossa Italiana sarà presente nelle sue articolazioni civile e corpo militare con i rispettivi relatori: Diego Omar Cristian Coppola, presidente della CRI di Vallata del Gallico su “ Croce Rossa sulle note della Solidarietà” e Paolo Cuzzola, staff NAAPRO di Reggio Calabria, su “L’ impegno presso l’ Unità di crisi della Prefettura del N.A.A.P.R.O. C.M. C.R.I. di Reggio Calabria”. Infine Gabriele Quattrone, primario neuropsichiatra presso il Policlinico Madonna della Consolazione di Reggio Calabria, per l’ Unuci relazionerà sul tema “Il superamento del conflitto bellico attraverso la Solidarietà” e Vincenzo Vitale, pediatra presidente della Fondazione Mediterranea di Reggio Calabria, tratterà “ Interesse soggettivo e bene comune”. La giornata si concluderà con gli interventi dei partecipanti.