Acr Messina, Morelli si presenta: “piazza calda e città di mare, ho accettato subito. E poi qui fanno bene arancini e cannoli…” [VIDEO]

13 Agosto 2021 13:49

Uno dei nuovi arrivati in casa Acr Messina, il difensore Gabriele Morelli, si presenta ai canali ufficiali del club

Tra i nuovi arrivi in casa Acr Messina c’è anche il difensore Gabriele Morelli, che è sceso per la prima volta all’estremo Sud dopo il percorso importante – sin da ragazzino – tra Fiorentina e Livorno, sua città natale. Il giocatore si è presentato ai canali ufficiali giallorossi motivando la sua scelta e raccontandosi dentro e fuori dal campo: “com’è nata la trattativa? Ero al mare, mi ha chiamato il mio procuratore e mi ha detto che c’erano varie offerte, tra cui quella dell’Acr Messina. Io non ci ho pensato due volte perché Messina è piazza calda e città sul mare”.

Prima di arrivare dov’è attualmente, Morelli è dovuto passare per la cosiddetta “gavetta”, come tutti: “il mio percorso è iniziato da piccolo, a 8 anni, quando giocavo con gli amici nel campetto vicino casa. Da lì la prima occasione, in un luogo in cui si facevano le cose per bene, e poco la chiamata della Fiorentina, dove ho fatto tutto il settore giovanile prima di terminare in Primavera al Livorno, squadra in cui ho esordito coi Prof. Contento del percorso? Sì, ma nella vita non bisogna mai accontentarsi. Io ho sempre fame e ambizione”.

Cosa fa Morelli nel tempo libero? “Gioco alla playstation – rivela – ma mi piace anche vedere la città dove vivo, visto che il nostro lavoro ci porta a conoscere tanti posti. Mi piace conoscere i luoghi e anche il cibo e i piatti tipici. Ad esempio, so che qui fanno bene gli arancini e i cannoli. Sogno nel cassetto? Giocare in Serie A“.