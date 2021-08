Gabriele Morelli è un nuovo giocatore dell’ACR Messina

4 Agosto 2021 14:11

ACR Messina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Morelli. Il difensore classe ’96 si lega al club biancoscudato fino al 30 giugno 2023. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, successivamente Morelli ha vissuto tre stagioni a Livorno dove ha giocato in Primavera, serie B e C. Nella stagione 2018/19 ha vestito i colori della Juventus Under 23 per poi trasferirsi nuovamente al Livorno per altri due anni. Nel 2020/21 ha giocato nel Sud Tirol dove ha collezionato 12 presenze realizzando una rete. Morelli vanta 91 presenze in serie C e 13 in serie B.