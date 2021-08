Pallacanestro Viola, nuovo colpo di mercato: arriva l’ala grande Franco Gaetano

6 Agosto 2021 20:33

Nuovo colpo di mercato in entrata per la Pallacanestro Viola: nel reparto lunghi arriva l’ala grande classe ’99 Franco Gaetano

La Pallacanestro Viola comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Franco Gaetano. Ala grande, classe 1999, ha firmato un contratto annuale che lo legherà al club neroarancio fino al 30 giugno 2022.

Colpo in vernice per la Pallacanestro Viola, con il team di coach Bolignano che si rinforza con l’arrivo di Franco Gaetano. Nato a Lamezia Terme, l’ala grande classe 99′ può già vantare nonostante la giovanissima età ben quattro esperienze importanti in Serie B Nazionale, dove è già riuscito a lasciare il segno con le canotte di Crema, Cassino e Catanzaro.

Gigante buono da 202cm per 95kg, Gaetano è un giocatore verticale dotato di mezzi fisici importanti con i quali riesce spesso a rendersi protagonista di giocate capaci di esaltare tifosi e addetti ai lavori. Occhio al suo atletismo e ai suoi possibili voli sopra i ferri del PalaCalafiore, che proverà a mettere a dura prova per i colori neroarancio a partire dalla prossima stagione! La Viola punta dunque su uno dei migliori talenti calabresi. Franco Gaetano: “sono felice di aver sposato il progetto di una società blasonata come la Viola, sono carico e non vedo l’ora di iniziare“.