Francesco Lodi, niente più Fc Messina: ha scelto l’Acireale

21 Agosto 2021 20:24

Grande colpo per l’Acireale, che si aggiudica dall’Fc Messina Francesco Lodi, centrocampista dal passato importante in Serie A. L’ex Catania aveva sposato, lo scorso gennaio, il progetto del presidente Arena, ma è adesso approdato in granata. “L’Acireale Calcio – si legge sul sito ufficiale del club siciliano – comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Francesco Lodi. Nato a Napoli il 23 marzo 1984, Francesco Lodi gode di un curriculum pieno di esperienze in Serie A. Catania, Genoa, Parma e Udinese, sono solo alcune tra le tante maglie vestite dal centrocampista. Ora è in granata, a disposizione di Mister De Sanzo”.