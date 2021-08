Formula 1, caos all’Hungaroring! Strike al via, Leclerc out e Verstappen fuori dai giochi: vince Ocon a sorpresa! [CLASSIFICA]

1 Agosto 2021 17:26

Esteban Ocon vince per la prima volta una gara in Formula 1. All’Hungaroring succede di tutto: strike al via, Leclerc fuori e Verstappen danneggiato. Hamilton non completa la rimonta, Sainz ai piedi del podio

Gli occhi del mondo concentrati sulle Olimpiadi di Tokyo, ma nel pomeriggio torna di scena anche la Formula 1, appena dopo la fine delle gare dei Giochi. Lo spettacolo delle 4 ruote non è di certo di caratura minore, specialmente con un inizio come quello vissuto oggi all’Hungaroring, circuito di Budapest, sede dell’11ª gara del Mondiale. Pronti via e subito maxi incidente: alla curva due Stroll e Bottas fanno strike e si portano dietro anche Perez e purtroppo la Ferrari di Leclerc. Danni anche al fondo della Redbull di Verstappen, praticamente fuori da ogni discorso riguardante il podio. Si riparte, dopo diversi minuti di stop, con il solo Hamilton dalla griglia. La gara è un susseguirsi di colpi di scena, il più grande arriva guardando la classifica finale: il primo a tagliare il traguardo dell’Hungaroring è Esteban Ocon al suo primo successo nella classe regina. Il giovane pilota dell’Alpine capitalizza una gara perfetta davanti a Sebastian Vettel e un accorrente Lewis Hamilton, rallentato il più possibile dall’altra Alpine, quella guidata da un coriaceo e talentuoso Fernando Alonso, quinto alle spalle del ferrarista Sainz.

La classifica piloti di Formula 1 dopo il Gp dell’Ungheria

Lewis Hamilton 192 Max Verstappen 186 Lando Norris 113 Valtteri Bottas 108 Sergio Perez 104 Carlos Sainz 81 Charles Leclerc 80 Daniel Ricciardo 50 Sebastian Vettel 48 Pierre Gasly 48 Esteban Ocon 39 Fernando Alonso 36 Lance Stroll 18 Yuki Tsunoda 16 Nicholas Latifi 4 George Russell 2 Antonio Giovinazzi 1 Kimi Raikkonen 1 Mick Schumacher 0 Nikita Mazepin 0

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI AGGIORNATA