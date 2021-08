Amichevole Reggina-ReggioMediterranea, le formazioni ufficiali: dal 1′ Hetemaj, indisponibili Ricci e Menez

6 Agosto 2021 17:18

Le scelte del tecnico Aglietti in vista dell’allenamento congiunto del pomeriggio contro la compagine locale

Manca ormai pochissimo all’inizio dell’allenamento congiunto tra la Reggina e la Reggiomediterranea, compagine locale militante nel campionato di Eccellenza. La sgambata si svolgerà presso il centro sportivo Sant’Agata, con inizio previsto alle 17.30, e servirà al tecnico Alfredo Aglietti di poter testare la condizione fisica e il lavoro tecnico della squadra impegnata ancora nel completare il ritiro estivo. Tra dieci giorni, il 16 agosto, ci sarà il primo impegno ufficiale della stagione in Coppa Italia contro la Salernitana, poi si farà rientro in riva allo Stretto per preparare l’esordio in campionato col Monza.

Oggi dunque molta attenzione sarà posta sui nuovi arrivati e sugli schemi tattici con il nuovo 4-4-2. Spazio in difesa per Regini al fianco di Cionek, mentre sulle ali si vedono Laribi e Rivas. Dal 1′ Laribi ed Hetemaj. Assente Ricci che per questa settimana non si era allenato. Fuori dai calciatori a disposizione Menez, attacco infatti affidato a Denis e Montalto.

Reggina (4-4-2) – Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Laribi, Hetemaj, Crisetig, Rivas; Montalto, Denis. A disp.: Turati, Franco, Stavropoulos, Liotti, Bellomo, Bianchi, Gavioli, Situm, Lofaro, Bezzon, Provazza. All.: Aglietti