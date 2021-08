Fisco: Conte, ‘riforma sfida cardine per sostenere crescita, abolizione Irap tassello fondamentale’

13 Agosto 2021 07:29

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “La riforma del fisco, che governo e Parlamento dovranno affrontare nei prossimi mesi, è una sfida cardine per sostenere la crescita del paese: l’abolizione dell’Irap è un tassello fondamentale da cui partire per rendere le nostre imprese competitive a livello internazionale, proseguendo la strada che abbiamo già intrapresa dell’abbassamento del costo del lavoro, il famoso cuneo fiscale”. Ad affermarlo, in una lettera al ‘Corriere della Sera’, è l’ex presidente del Consiglio e presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.