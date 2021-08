Ferrovie della Calabria, pubblicato il bando di ammissione al master in ingegneria della mobilità sostenibile e delle sue infrastrutture

10 Agosto 2021 13:28

Ferrovie della Calabria, al via le iscrizioni al primo Master di II livello

Sono partite le iscrizioni al primo Master di II livello nell’ambito dell’ingegneria dei trasporti, finalizzato all’alta formazione di professionalità qualificate in ambito trasportistico gestionale istituito grazie ad un protocollo d’intesa siglato tra la Società Ferrovie della Calabria S.r.l e l’Università della Calabria. Il Master, come noto, nasce grazie alla sinergia tra il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) dell’Unical e la società Ferrovie della Calabria. L’istituzione del Master, diretto dalla prof.ssa Anna Pinnarelli, su proposta ed impulso di FdC, denominato “MIMI Calabria”, avrà una durata complessiva di 12 mesi e prevede un periodo di stage presso FdC e ulteriori aziende operanti sul territorio nel settore sviluppo. Il MIMI CALABRIA, come dichiarato dall’AU Aristide Vercillo Martino, attiverà, al termine del percorso formativo, apposite selezioni tra i professionisti partecipanti, per l’inserimento nei propri organici, nel rispetto delle normative vigenti e sulla base del fabbisogno aziendale.

Per iscriversi basta seguire le indicazioni contenute nel seguente link entro il 15/11/2021 https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_7897_874_1.html