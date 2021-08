Ferragosto e San Rocco senz’acqua a Riace Capo, la disperazione di residenti e turisti: “bambini e anziani costretti a vivere in condizioni estreme”

16 Agosto 2021 20:23

Nuova segnalazione di carenza idrica all’interno delle abitazioni: a manifestare la propria disperazione i cittadini di Riace Capo

La gioia di trascorrere i giorni le vacanze al fianco della propria famiglia, che si trasforma poi nell’incubo di dover passare l’estata senza poter usufruire di un bene prezioso come l’acqua. E’ quanto segnalano i cittadini di Riace Capo, frazione del Comune di Motta San Giovanni, sulla costa jonica poco distante da Reggio Calabria. Una delle località balneari più belle della provincia, ma anche qui è necessario fare i conti coi disagi provocati dalla carenza idrica nelle abitazioni. “Da luglio l’acqua arriva ad intermittenza – segnala un cittadino ai microfoni di StrettoWeb – , ci sono stati giorni in cui veniva mandata per un’ora e le cisterne non facevano neanche in tempo a riempirsi. In questi giorni, però, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dalla vigilia di Ferragosto e anche oggi 16 agosto dai rubinetti non scende neppure una goccia d’acqua”. Il residente fa notare che il piccolo Comune nei mesi estivi si ripopola, molti fanno rientro dalle città del Nord per trascorrere qualche settimana di pace, ma in realtà si ritrovano in un inferno: “Riace è una località turistica molto frequentata, le case a luglio e agosto si riempiono, qualcuna viene affittata. Sono presenti tanti bambini e anziani, ma in queste condizioni vivere è impossibile. Non ci sono neanche le possibilità di fare una doccia o di lavare i vestiti”.