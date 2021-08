15 Agosto 2021 18:48

Ferragosto a Soverato per Matteo Salvini: “mare incantevole e ottima cucina in compagnia di Okiriko in Italia da tanti anni con la famiglia, al lavoro e un sorriso per tutti”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, sta trascorrendo qualche giorno in Calabria tra vacanze e impegni politici (lunedì sarà in Aspromonte). “Io e Okiriko, detto Valentino, in Italia da tanti anni con la famiglia, al lavoro e un sorriso per tutti. Vi abbracciamo da Soverato, mare incantevole e ottima cucina al Lido la Marinella, buon Ferragosto”, scrive sul proprio profilo facebook, l’ex ministro degli Interni.