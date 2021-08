Fc Messina, niente campagna abbonamenti: premiati gli abbonati della scorsa stagione, loro potranno entrare gratis

27 Agosto 2021 10:32

Sta per partire la stagione 2021 – 2022 del campionato di calcio italiano di Serie D e, per quest’anno, la società ha deciso di non avviare la campagna abbonamenti per i tifosi che desiderano accedere allo stadio e tifare l’Fc Messina.

Allo stesso tempo, però, la società permetterà ai possessori dell’abbonamento della stagione 2020 – 2021 di accedere all’impianto sportivo gratuitamente durante tutta la nuova stagione: sarà sufficiente mostrare all’ingresso l’abbonamento della passata stagione. Una decisione che l’Fc Messina ha preso per ringraziare i tifosi che durante lo scorso campionato avrebbero voluto sostenere la squadra con i loro cori ma che, a causa della pandemia, non hanno potuto. Con l’avvio di questa nuova sessione di campionato, la società si augura di poter in questo modo tornare a sentire l’affetto e il calore dei nostri tifosi.

Coloro che avessero sottoscritto l’abbonamento della stagione scorsa e lo avessero smarrito, potranno fare richiesta di un duplicato entro e non oltre il 15 settembre 2021 alla seguente mail: abbonamenti@messinafc.it. Dopo la verifica della richiesta verrà inviato loro un duplicato, così da poter accedere alle partite del nuovo campionato. Tutti gli altri tifosi che vorranno vedere le partite della squadra dovranno procedere mediante l’acquisto dei biglietti al botteghino.