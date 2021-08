Fc Messina, nuovo ingresso in società: ufficiale l’arrivo di Lorenzo Speziali

11 Agosto 2021 13:07

New entry nella società Fc Messina: ufficiale l’arrivo di Lorenzo Speziali, avvocato e imprenditore calabrese

Lorenzo Speziali entra a far parte della famiglia Fc Messina. Speziali, imprenditore e avvocato calabrese, è un nuovo socio del club giallorosso, che sta ancora ingoiando la beffa dell’iscrizione in Serie C respinta dopo il secondo posto della scorsa stagione e la richiesta di riammissione. La società peloritana, che sta riprogrammando i piani dal punto di vista societario e tecnico, ha annunciato la new entry con un post sui social. Si resta adesso in attesa di capire chi ricoprirà la carica di allenatore dopo l’addio con Costantino.