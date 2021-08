Fc Messina, in Serie D l’allenatore non sarà Costantino: il messaggio del club

8 Agosto 2021 16:39

“Il Football Club Messina ringrazia mister Massimo Costantino per il tratto di strada percorso insieme. Fieri di aver lavorato con un uomo dalle indubbie qualità umane e professionali, una persona straordinaria a cui tutto il club augura un futuro ricco di successi”. E’ quanto si legge in un comunicato dell’Fc Messina. La società del presidente Rocco Arena dunque dovrà trovare una nuova guida tecnica per il prossimo campionato di Serie D, in cui è ormai sicura di partecipare pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport che ha dato esito negativo al ricorso presentato.