Fc Messina, la Serie C si decide il 6 agosto: il Collegio di Garanzia darà l’esito del ricorso

3 Agosto 2021 17:00

La società peloritana ha scelto di fare ricorso in quanto la Figc avrebbe ritenuto non regolare la domanda d’iscrizione in Serie C

È stata fissata la data per il 6 agosto l’udienza dell’Fc Messina al Coni riguardo la mancata ammissione al prossimo campionato di Serie C. Lo si apprende da una nota ufficiale del Collegio di Garanzia. “Il Presidente della Sezione del Collegio di Garanzia sulle controversie in materia di ammissione/esclusione dai campionati professionistici, Raffaele Squitieri, ha fissato, in data 6 agosto, a partire dalle ore 12.00, l’udienza di discussione preordinata ad esaminare e decidere il ricorso presentato, in data 30 luglio u.s., dalla società Football Club Messina s.r.l”, si legge nel comunicato ufficiale. La società peloritana ha scelto di fare ricorso in quanto la Figc avrebbe ritenuto non regolare la domanda d’iscrizione in Serie C. Al posto del Gozzano, promosso ma rinunciatario all’iscrizione, al momento è invece il Picerno a fare il salto di categoria.