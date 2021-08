Messina, arriva domani il “Fast Vax”: appuntamento dalle 19 in Piazza Municipio

27 Agosto 2021 10:58

Oggi l’iniziativa si svolgerà presso il Comune di Castell’Umberto, per il secondo giorno consecutivo

“Fast Vax, il tuo vaccino è qui!”, è questo il nuovo slogan lanciato dall’Ufficio Commissario Emergenza Covid-19 a Messina. Ieri le vaccinazioni si sono tenute nel Comune di Castell’Umberto con il preziosissimo supporto dell’Esercito Italiano. Sono stati somministrati 70 vaccini ed anche oggi è stato dato il via alla seconda giornata. “Cresce la percentuale di immunizzati, domani saremo a Messina in Piazza Municipio. Inizio vaccinazioni ore 19.00”, fanno sapere i medici in una nota pubblicata su Facebook.