Ex Reggina, Okwonkwo dalle stelle alle stalle: prima segna al Monza, poi si infortuna

14 Agosto 2021 19:43

Gli ex Reggina Folorunsho e Okwonwko protagonisti in Coppa Italia con le nuove squadre

In due giorni già due ex Reggina si sono messi in luce in Coppa Italia, che con le gare di questo weekend ha anticipato di una settimana l’inizio dei campionati. A comparire nei tabellini delle rispettive partite, due calciatori che avrebbero potuto far ritorno in amaranto ma che poi si sono accasati ad altra squadra: Michael Folorunsho e Orji Okwonkwo.

Per il primo la storia è nota, quasi una telenovela: voleva la A, ma a Taibi era stato assicurato che in caso di B la Reggina avrebbe avuto la priorità. Le circostanze di mercato, però, hanno cambiato gli scenari. Il Napoli lo ha ceduto in prestito al Pordenone così da favorire anche il passaggio di Ciciretti. Subito sigillo in neroverde per l’ex Francavilla: ha segnato su rigore contro lo Spezia, che però ha vinto per 1-3.

Orji Okwonkwo, a differenza dell’ex compagno sopracitato, ha lasciato poco il segno nei 6 mesi in amaranto, ma sarebbe potuto tornare in riva allo Stretto soprattutto in caso di conferma di Baroni. Non è stato così e, nonostante i buoni rapporti del club amaranto col Bologna proprietario del cartellino – e in cui c’è l’ex Bigon – l’arrivo di Aglietti ha sbarrato le porte al nigeriano, passato così al Cittadella. L’attaccante, rimasto a secco a Reggio, ci ha messo poco a timbrare il cartellino con i veneti – nel match contro il Monza – ma poco dopo è stato costretto ad uscire causa problema al ginocchio.