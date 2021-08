Esodo, incubo traghettamento dello Stretto: coda infernale da Scilla a Villa San Giovanni sull’A2, traffico nel caos e oltre 3 ore di fila per andare in Sicilia

9 Agosto 2021 13:21

Esodo, terzo giorno consecutivo da incubo per la viabilità verso la Sicilia: il traghettamento dello Stretto imbottiglia migliaia di viaggiatori fino a Scilla, oltre 4 chilometri di coda con il traffico calabrese nel caos

Sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in avvicinamento allo svincolo di Villa San Giovanni, si segnalano rallentamenti con code, poiché i tempi di attesa per gli imbarchi verso la Sicilia si sono attestati oltre le tre ore. Gli incolonnamenti hanno raggiunto i 4 km, tra gli svincoli di Santa Trada e Villa San Giovanni. Al fine di agevolare il flusso del traffico proveniente da nord, è stato chiuso lo svincolo di Villa San Giovanni per il traffico proveniente da Reggio Calabria. Il traffico veicolare in direzione nord in uscita a Villa San Giovanni può usufruire del successivo svincolo di Santa Trada per reimettersi in A2 in direzione sud per lo svincolo di Villa San Giovanni.

