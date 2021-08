Esodo verso la Sicilia, incubo agli imbarchi di Villa San Giovanni: oltre tre ore di code, chiuso lo svincolo per chi arriva da Reggio Calabria

7 Agosto 2021 10:49

L’Anas segnala, tra Santa Trada e Villa San Giovanni, incolonnamenti in autostrada per circa 2 km

Sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in avvicinamento allo svincolo di Villa San Giovanni, si segnalano rallentamenti con code, poiché i tempi di attesa per gli imbarchi verso la Sicilia si sono attestati oltre le tre ore. Sono questi gli effetti dell’esodo verso l’Isola in vista del weekend e dell’avvicinarsi della settimana del Ferragosto. La problematica si ripete ogni anno, creando importanti disagi alla circolazione stradale e all’inquinamento atmosferico, a discapito dei residenti. Gli incolonnamenti nella mattinata di oggi hanno raggiunto i 2 km, tra gli svincoli di Santa Trada e Villa San Giovanni. Anas comunica che “al fine di agevolare il flusso del traffico proveniente da nord, è stato chiuso lo svincolo di Villa San Giovanni per il traffico proveniente da Reggio Calabria”.