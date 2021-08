Emilie Nef Naf, Reggio Calabria è ormai nel cuore: la nuova fiamma della showgirl francese è un noto cestista reggino

4 Agosto 2021 15:57

Su Instagram negli ultimi giorni volano cuori con il reggino Dario Costa, famoso giocatore di basket e personal trainer molto apprezzato in città

Chissà se Emilie Nef Naf avesse mai immaginato che un giorno sarebbe andata così. Arrivata in riva allo Stretto per sostenere l’ex compagno Jeremy Menez, l’imprenditrice francese si è innamorata in pochissimo tempo di Reggio Calabria. La casa in riva al mare, la Sicilia ad un passo, il cibo squisito, tante belle nuove amicizie: la showgirl ha dimostrato di trovarsi benissimo, tanto da convincersi a restare nella punta estrema dell’Italia nonostante la sua separazione dall’ex Milan, padre dei suoi figli. Ma, a quanto pare, ci potrebbe essere di più: su Instagram negli ultimi giorni si notano Stories “acchiappa cuori” con un noto cestista reggino, il classe ’94 Dario Costa. Parole dolci e tanti like volano sui social tra i due, che sicuramente sono legati dalla grande passione per la palestra e il benessere fisico. Il giovane calabrese infatti è uno dei personal trainer più stimati del territorio, lei invece è proprietaria in Francia di un’azienda che produce creme e prodotti di bellezza. Insomma, i due bravi ragazzi appaiono proprio una bella coppia e sembrano essere fatti l’uno per l’altra. Tutto è ancora all’inizio, ma cupido stavolta sembra aver scoccato la freccia giusta.