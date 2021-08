Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, la spiaggia di Saline ridotta a una discarica: cumuli di spazzatura, vetri rotti e plastica [GALLERY]

31 Agosto 2021 11:53

Continua l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria: la spiaggia di Saline ridotta ad una discarica fra cumuli di spazzatura, vetri rotti e plastica

Non bastava la spazzatura che ormai da troppo tempo invade le strade di Reggio Calabria, costringe a slalom fra i sacchetti maleodoranti e qualche topo che fa capolino dai sacchetti, adesso anche le spiagge e il nostro amato mare sono minacciati dai rifiuti. Un lettore indignato ha segnalato alla redazione di StrettoWeb la situazione presente presso la spiaggia di Saline, una delle più apprezzate da reggini e turisti. Cumuli di spazzatura ammassati al centro della spiaggia, come fosse un centro di discarica creato appositamente per l’occasione. Sparsi un po’ ovunque vetri di bottiglie rotte, altri residui di spazzatura e soprattutto tanta plastica che rischia di finire in mare e risultare letale anche per i pesci e l’ecosistema marino.