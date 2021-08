Emergenza incendi: vasto incendio a Cinquefrondi, arteria principale chiusa al traffico [FOTO]

18 Agosto 2021 16:39

Emergenza incendi, vasto incendio a Cinquefrondi: via Matteotti chiusa al traffico dalle forze dell’ordine

Emergenza senza fine in Calabria a causa degli incendi. Le fiamme, infatti, hanno avvolto e stanno avvolgendo ettari ed ettari di verde provocando morte, paura e distruzione. Poco fa è divampato a Cinquefrondi, nell’area metropolitana di Reggio Calabria, un vasto incendio che ha interessato la Via Matteotti, un’arteria che porta alla rotatoria per Polistena, Melicucco e statale SS682. I carabinieri, prontamente arrivati sul posto, hanno chiuso la strada al traffico. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme. In alto la FOTOGALLERY completa.

Seguiranno aggiornamenti