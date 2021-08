Emergenza incendi in Sicilia, 130 unità della Protezione Civile in arrivo dal Nord: Caronte&Tourist mette a disposizione navi e personale

1 Agosto 2021 23:55

Emergenza incendi in Sicilia, domani in arrivo 130 unità appartenenti alle Colonne Mobili Regionali

Dopo lo stato di mobilitazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile decretato dal presidente del Consiglio dei Ministri in conseguenza della gravissima emergenza incendi in atto in Sicilia, domani lunedì 2 agosto giungeranno nell’Isola, a supporto di uomini e mezzi già normalmente presenti e operativi nel territorio, 130 unità appartenenti alle Colonne Mobili Regionali (CMR) di Emilia Romagna, Friuli, Lombardia, Piemonte, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento con 58 mezzi di cui tre articolati e tre trattori stradali con semirimorchio.

Lo stato di mobilitazione – ricordiamo – era stato ufficialmente richiesto dalla Presidenza della Regione Sicilia.

“Come sempre accaduto in occasioni analoghe – si legge in una nota – Caronte & Tourist ha immediatamente messo a disposizione navi e personale, assicurando anche una corsia preferenziale all’imbarcadero di Villa San Giovanni per facilitare al massimo le operazioni di transito e imbarco delle squadre il cui arrivo è previsto in più colonne nel corso della giornata”.