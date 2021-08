Emergenza incendi in Calabria, Tripodi (FI) a Curcio: “grazie a Protezione Civile Nazionale per dispiegamento di uomini e mezzi”

12 Agosto 2021 13:11

Emergenza incendi in Calabria, le parole di Maria Tripodi deputata reggina di Forza Italia

“Stamani ho avuto un colloquio con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale dott. Fabrizio Curcio, sull’evoluzione della drammatica situazione che stanno vivendo i comuni dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, interessati dal disastro ambientale del Parco Nazionale dell’Aspromonte”. Lo dichiara Maria Tripodi deputata reggina di Forza Italia, che prosegue: “Lo ringrazio per il costante lavoro di coordinamento che sta avendo con le autorità locali e per il dispiegamento di uomini e mezzi nelle aree interessate dagli incendi. Posso assicurare che con grande professionalità la Protezione Civile anche questa volta sta lavorando alacremente per fronteggiare forse la più grande calamità avvenuta nella nostra zona negli ultimi 50 anni. Oltre al dolore per le vite spezzate, si contano infatti danni incalcolabili a flora, fauna e tessuto produttivo”. Continua Tripodi- una tragedia che lascerà a lungo il segno nella nostra quotidianità deve entrare a pieno titolo nell’agenda di Governo affinché vengano approntate delle immediate misure per aiutare le popolazioni colpite”.