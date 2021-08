Emergenza incendi in Calabria: il Veneto viene in soccorso della regione assediata dalle fiamme

9 Agosto 2021 12:29

Emergenza incendi in Calabria: partiti questa mattina i Vigili del Fuoco che aiuteranno nel domare le fiamme

Questa mattina 14 operatori vigili del fuoco sono partiti dal Veneto e raggiungeranno la Calabria per rinforzare il dispositivo antincendio per la lotta agli incendi boschivi che da giorni sta attanagliando il Sud Italia. Da Mestre sono partiti 9 Vigili del fuoco e 4 automezzi, che raggiungeranno Crotone insieme a un Dos (direttore operazioni di Spegnimento) e un altro operatore del comando di Belluno. Da Verona altri due vigili del fuoco tra cui un Dos raggiungeranno Catanzaro per essere subito impiegati sul territorio.