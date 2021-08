Emergenza incendi in Aspromonte, Tripodi (FI): “il Governo potenzi l’invio di uomini e mezzi nell’area grecanica”

11 Agosto 2021 17:43

Emergenza incendi in Aspromonte, le parole di Maria Tripodi deputata reggina di Forza Italia

“Sta andando in cenere, la nostra storia, il nostro presente e il futuro dei nostri figli. Non ci sono più lacrime ne parole, per un territorio semidistrutto dal più grande disastro ambientale che si ricordi a memoria d’uomo a questi latitudini. Oggi contiamo il terzo morto. Prego il Governo Nazionale di intervenire con la massima urgenza per potenziare l’invio di uomini e mezzi nell’#AreaGrecanica devastata dagli incendi. #Cittadini, #Sindaci, #Volontari e #Operatori sono stremati”. Lo dichiara Maria Tripodi deputata reggina di Forza Italia in un accorato appello sui social.