Emergenza incendi in Aspromonte: santuario di Polsi “quasi isolato”. Strada bloccata dalle fiamme, fedeli tornano indietro

11 Agosto 2021 12:12

Emergenza incendi in Aspromonte: la strada principale per il santuario di Polsi è bloccata dalle fiamme

Aspromonte in fiamme e il santuario di Polsi, nel comune di San Luca (Reggio Calabria), e’ “quasi isolato“. Lo dice all’ANSA IL Rettore don Tonino Saraco. “La strada principale e’ bloccata dalle fiamme, si accede solo da due vie secondarie delle quali una e’ una mulattiera“. Lunghe colonne di auto stanno tornando indietro, centinaia di pellegrini partiti ieri a piedi da Cinquefrondi (Reggio Calabria), stanno facendo la via del ritorno. Gli uomini della forestale hanno bloccato la strada al casello. “I telefonini funzionano poco in questa zona e questo – riferiscono le parrocchie in pellegrinaggio – aggrava la difficolta’ dei soccorsi“.